Чудовою грою на старті цього сезону Ян-Ніклас Бесте зацікавив Фіорентину, фіналіста останнього розіграшу Ліги конференцій. Згідно з Gazzetta dello Sport, німецький хавбек являє собою профіль ідеального гравця, якого розшукує "віола".

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Повідомляється, що наставник "фіалок" Вінченцо Італьяно зажадав від керівництва клубу посилення на двох позиціях – півзахисника і форварда. З початку сезону Бесте забив 5 м'ячів і оформив 8 гольових передач у 13 матчах Бундесліги. Він вважається експертом зі стандартних положень, і його ринкова вартість становить близько 10 млн євро.

Згідно з джерелом, Ян-Ніклас має прийти на місце Йосіпа Брекало, який так і не зміг проявити себе у Флоренції. Найімовірніше, хорват піде в загребське Динамо.

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