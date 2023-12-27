Великолепной игрой на старте этого сезона Ян-Никлас Бесте заинтересовал Фиорентину, финалиста последнего розыгрыша Лиги конференций. Согласно Gazzetta dello Sport, немецкий хавбек являет собой профиль идеального игрока, которого разыскивает "виола".

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Сообщается, что наставник "фиалок" Винченцо Итальяно потребовал от руководства клуба усиления на двух позициях – полузащитника и форварда. С начала сезона Бесте забил 5 мячей и оформил 8 голевых передач в 13 матчах Бундеслиги. Он считается экспертом по стандартным положениям, и его рыночная стоимость составляет около 10 млн евро.

Согласно источнику, Ян-Никлас должен будет прийти на место Йосипа Брекало, который так и не смог проявить себя во Флоренции. Скорее всего, хорват уйдёт в загребское Динамо.

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