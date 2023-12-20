У середу у 16-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 16-й тур

Уніон Берлін – Кельн – 2:0

Голи: Голлербах, 56, Фофана, 78

Айнтрахт – Борусія М – початок матчу о 21:30

Хайденхайм – Фрайбург – початок матчу о 21:30

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У першому матчі дня Уніон приймав Кельн. Аутсайдери і сусіди по турнірній таблиці вели боротьбу фактично за 6 очок. Гості володіли значною перевагою у першій половині зустрічі, але розпакувати ворота суперника не змогли (Гусайнбазік в середині тайму не зумів переграти кіпера берлінців ударом у нижній кут, а Шафер перед перервою спрямував головою сферу над поперечиною).

Після відпочинку Уніон вийшов вперед – Голлербах майстерно закрутив у дев'ятку. Господарі взялись обстрілювати ворота Марвіна Швебе і подвоїли свою перевагу: Фофана отримав м'яч на правому фланзі, увірвався у штрафний і з гострого кута прошив кіпера. До слова, автором дублю з асистів став Кевін Фолланд. Друга перемога під керівництвом Б'єліци дозволила Уніону покинути зону вильоту і піднятись на 15-ту сходинку турнірної таблиці, Кельн залишився передостаннім.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ