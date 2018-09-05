Головні новини футболу 4 вересня: Україна готується до старту Ліги націй, Вернидуб потрапив у ДТП

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 вересня.

Збірна України

"Синьо-жовті" продовжують підготовку до матчів зі збірними Чехії та Словаччини. Керманич збірної Андрій Шевченко прокоментував старт Ліги націй. Новий асистент тренера Олександр Шовковський розповів про свої обов'язки в команді.

Вінгер Євген Коноплянка вважає чехів непростою командою, а нападник Роман Яремчук щасливий, що приїхав до збірної без травми.

Також презентовано нове екіпірування національної команди – на новій формі збірної буде напис "Слава Україні".

Юрій Вернидуб

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб потрапив у ДТП у Запоріжжі. Пізніше стало відомо, що після аварії тренер був позбавлений водійських прав.

Сам керманич луганців із гумором прокоментував ДТП за своєї участі й запевнив, що з ним усе гаразд.

Інші топ-події

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Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відвідав форум європейських тренерів, а "гірники" подали заявку на Лігу чемпіонів – у списку є новачки.

Скандальний президент Наполі звинуватив УЄФА в аномальному жеребкуванні Ліги чемпіонів. Тим часом ФІФА не каратиме Інтер за переговори з Модрічем за спиною в Реала.