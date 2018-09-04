Вербіч став найкращим гравцем УПЛ у серпні

Словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербіч був визнаний найкращим гравцем УПЛ у серпні.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що хавбек Динамо Беньямін Вербіч став найкращим гравцем чемпіонату в серпні. Словенець отримав 51% голосів, впевнено випередивши найближчого переслідувача Сергія Літовченка, який має 15%.

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Загалом на звання були номіновані найкращі гравці кожного туру УПЛ, що був у серпні (Вербіч, Марлос, Циганков, Мораєс), а також ті, кого обрала експертна рада (Банада, Гринь, Безбородько, Літовченко).

Нагадаємо, саме словенець став автором переможного голу у ворота донецького Шахтаря (1:0) на початку серпня.

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