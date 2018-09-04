Вернидуб потрапив у ДТП

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб зіштовхнувся з мікроавтобусом на в'їзді на ДніпроГЕС.

У Запоріжжі біля в'їзду на ДніпроГЕС сталось ДТП. Як повідомляє inform.zp.ua, Vokswagen Touareg зіштовхнувся з мікроавтобусом Renault. За інформацією джерела, зіткнення було незначне.

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За словами очевидці, за кермом позашляховика знаходився головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб.

Нагадаємо, після матчу з РБ Лейпциг (2:3) наставник повідомив про бажання покинути "чорно-білих", але пізніше з'явилась інформація, що він продовжить роботу в клубі, а президент Зорі Євген Геллер не прийняв відставку.