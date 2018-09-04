Вернидуб потрапив у ДТП

Англія — 10:30 3
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Пеллегріні отримає солідну компенсацію у випадку звільнення з Вест Хема – наставник Ярмоленка серйозно розлютив фанатів
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10 топ-моментів євровікенду: сенсація місяця, українське розчарування, ляп Каріуса в дебюті, суперголи і курйоз рокуСвіт — 3 вер 3192
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