Шахтар подав заявку на Лігу чемпіонів – новачки у списку

Шахтар опублікував список гравців, які матимуть змогу зіграти за "гірників" у Лізі чемпіонів.

У заявці за списком А 25 футболістів:

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Олег Кудрик;

Захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Іван Ордець, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Ярослав Ракицький, Олег Данченко;

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Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Дентінью, Марлос, Алан Патрік, Веллінгтон Нем, Майкон, Маркіньос Сіпріано, Андрій Тотовицький, Сергій Болбат, Віктор Коваленко, Фернандо;

Нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораєс, наводить список гравців офіційний сайт "гірників".

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Нагадаємо, Шахтар виступатиме у групі з Хоффенхаймом, Манчестер Сіті та Ліоном. Перший матч "гірники" проведуть у Харкові 19 вересня проти Хоффенхайма, початок гри о 19:55.