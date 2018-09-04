toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА НАЦІЙ ЧЕХІЯ - УКРАЇНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар подав заявку на Лігу чемпіонів – новачки у списку

19:13 657 Читать на русском
Шахтар подав заявку на Лігу чемпіонів – новачки у списку
Фк Шахтар

Шахтар опублікував список гравців, які матимуть змогу зіграти за "гірників" у Лізі чемпіонів.

У заявці за списком А 25 футболістів:

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Олег Кудрик;

Захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Іван Ордець, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Ярослав Ракицький, Олег Данченко;

Здивував Баварію і Лєвандовскі – у Бундесліги сенсаційний лідер бомбардирів, він зіграє проти Шахтаря

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Дентінью, Марлос, Алан Патрік, Веллінгтон Нем, Майкон, Маркіньос Сіпріано, Андрій Тотовицький, Сергій Болбат, Віктор Коваленко, Фернандо;

Нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораєс, наводить список гравців офіційний сайт "гірників".

Карпати орендували Микиту Шевченка

Нагадаємо, Шахтар виступатиме у групі з Хоффенхаймом, Манчестер Сіті та Ліоном. Перший матч "гірники" проведуть у Харкові 19 вересня проти Хоффенхайма, початок гри о 19:55.

Ліга чемпіонів1 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Хоффенхайм: Середа 19 вересня 2018

Шахтар
до матчу
14
дн
:
23
год
:
8
хв
Хоффенхайм
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Шахтар - Хоффенхайм
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
20
год
:
13
хв
Казахстан
17:00
Грузія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук