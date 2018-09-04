Фонсека відвідав форум європейських тренерів

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека побував на форумі топ-тренерів клубів Європи.

Сьогодні, 4 вересня, у Ньйоні відбувся форум топ-тренерів клубів Європи. Серед запрошених гостей був і наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека.

Паулу Фонсека про форум європейських тренерів: Для мене дуже престижно зустрітися з топ-тренерами світу

Це вже 20-й форум тренерів. На ньому обговорюють основні питання щодо європейських клубних змаганнь, а також пропонують і обговорюють рішення УЄФА, які можуть поліпшити футбол в Європі.

Шахтар подав заявку на Лігу чемпіонів – новачки у списку

На зустрічі були: Массіміліано Аллегрі (Ювентус), Карло Анчелотті (Наполі), Рафаель Бенітес (Ньюкасл), Сержіу Консейсау (Порту), Унаї Емері (Арсенал), Паулу Фонсека (Шахтар), Руді Гарсія (Марсель), Шенол Гюнеш (Бешикташ), Хулен Лопетегі (Реал), Жозе Моурінью (Манчестер Юнайтед), Томас Тухель (ПСЖ) і Арсен Венгер (екс-наставник Арсенала).