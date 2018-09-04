"Не Остап потрапив під коня, а кінь – під Остапа", – Вернидуб про ДТП за своєї участі

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував "Футбол 24" ситуацію з ДТП за своєї участі.

"Вдарив авто іншої людини ззаду. Я порушив правила, не дотримав дистанцію. Він різко загальмував, у нас на греблі в годину пік, о 10:40, йде по сто машин.

Вернидуб після ДТП був позбавлений водійських прав

Моє авто дуже сильно постраждало, права сторона, його – майже ні, хіба задній бампер тріснув. Все нормально.

Я викликав поліцію, п'яним я не був. Швидкість була десь 50 км/год, в мене навіть подушки безпеки не спрацювали.

Заплачу штраф, скільки він там буде. Я відразу сказав цій людині, що все буду йому оплачувати, що винен. Якщо навіть страховка не компенсує – я заплачу.

Знаєте, як казали в фільмі "12 стільців": "Не Остап потрапив під коня, а кінь – під Остапа".

Людям цікаво про це писати – хай пишуть. Радіє, можливо, багато хто", – сказав він "Футбол 24", коментуючи цю подію.

"Після голу Шевченка показав росіянам, що таке "хохли" і з чим їх їдять". Яким футболістом був Юрій Вернидуб