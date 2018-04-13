Головні новини футболу 12 квітня: визначились півфіналісти Ліги Європи, Ребров став віце-чемпіоном Саудівської Аравії

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин 12 квітня.

Реал – Ювентус

Реал і Ювентус влаштували розбірки після матчу, Рамос ризикує отримати серйозне покарання. Майкл Олівер призначив у середу, 11 квітня, пенальті, за який Джанлуїджі Буффон назвав його людиною зі смітником замість серця. Ювентус відігрався після домашньої поразки 0:3, проте англійський суддя призначив на останніх секундах суперечливий пенальті у ворота гостей на користь Реала. Це рішення, разом із вилученням Буффона за протести, вирішило долю протистояння. Навіть іспанські та італійські журналісти посварились після такого суперечливого кінця протистояння.

Стало відомо, що кричали Буффон і Ко під час скандального пенальті у матчі Реал – Ювентус. Не лише самому англійському арбітру, а й дружині Олівера дісталось після гри через необережні фото, які зараз сприймаються у поганому світлі. Іспанський канал показав куліси вирішального пенальті в матчі Реал – Ювентус: цікава реакція Роналду, партнерів і туринців, які бешкетували, як могли, аби тільки не дати пробити Кріштіану.

Ліга Європи

ЦСКА не зміг втримати перемогу над Арсеналом, лондонці пройшли до півфіналу Ліги Європи, вибивши останню команду з Росії. В інших чвертьфіналах неймовірний камбек Зальцбурга у битві проти Лаціо викинув кривдників Динамо за борт турніру.

Непрості путівки вибороли Марсель, який встановив рекорд із РБ Зальцбург, і Атлетіко, який поступився Спортінгу мінімально лише завдяки Яну Облаку.

Жеребкування 1/2 Ліги Європи відбудеться сьогодні, 13 квітня, о 13:00.

Україна

Екс-наставник Динамо Сергій Ребров здобув срібні медалі чемпіонату Саудівської Аравії. Аль-Ахлі не вистачило перемоги над Оходом, аби потіснити з першого місця Аль-Хіляль. Перд останнім туром форвард команди Реброва вибачився перед тренером за емоції, однак розкритикував українського фахівця через зайву обережність.

Кубок України, 1/2 фіналу: стали відомі дати та час початку матчів. Поєдинки Шахтар – Маріуполь та СК Дніпро-1 – Динамо пройдуть 18 квітня.

У Пятова вкрали автомобіль перед матчем з Динамо. Оце так "подарунок" після підписання нового контракту із Шахтарем і напередодні Класичного.

Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу ФІФА. Національна збірна України розташувалась на 30-й сходинці в оновленому рейтингу ФІФА.