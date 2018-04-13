Ким є суддя скандального матчу Реал - Ювентус Майкл Олівер: компрометуюче фото

Фанати Ювентуса розкопали фото, на яких дружина судді матчу-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів зізнається у любові до... Мадрида.

Майкл Олівер призначив у середу, 11 квітня, пенальті, за який Джанлуїджі Буффон назвав його людиною зі смітником замість серця. Ювентус відігрався після домашньої поразки 0:3, проте англійський суддя призначив на останніх секундах суперечливий пенальті у ворота гостей на користь Реала. Це рішення, разом із вилученням Буффона за протести, вирішило долю протистояння.

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Думки футболістів та суддів по всьому світу розділились. Хтось каже, що пенальті, хоч і доволі несправедливий у подібній ситуації, був, інші переконані – рефері фактично допоміг мадридському клубові пройти у півфінал.

Фанати Ювентуса знайшли компрометуючі фото дружини арбітра Люсі Олівер. У 2016-му вони з чоловіком побували у столиці Іспанії, зокрема і на "Сантьяго Бернабеу". Кохана Олівера зізнається у любові до Мадрида, позуючи разом з чоловіком, і називає арену Реала "непоганим стадіоном".

Чи міг суддя бути повністю безстороннім у такій ситуації? Добре питання. Принаймні тіфозі Юве не вірять у це і вже почали бомбардувати Твіттер Люсі Олівер, яка також є футбольним арбітром, образливими коментарями у соцмережі. Відзначимо, що дружина Майкла ще раніше викладала фото і з інших стадіонів: "Енфілда" та "Уемблі".

Цікаво, що раніше Олівер у манчестерському дербі був дуже лояльним до жорстких контактів з боку воротаря Ман Сіті Джо Харта, а цього разу проявив велику принциповість і вилучив Буффона у, можливо, останньому матчі Джіджі в Лізі чемпіонів, в якому італієць виглядав напрочуд надійно.

Наразі ж 33-річний Олівер почувається прекрасно. Від куратора суддів П'єрлуїджі Колліни він може отримати схвальні відгуки за свою рішучість в умовах жорсткого пресингу. Майкл також має всі шанси судити наступні чемпіонати Європи і світу.