Реал – Ювентус: команди влаштували розбірки після матчу, Рамос ризикує отримати серйозне покарання

Гравці Реала та Ювентуса ледь не побились у підтрибунному приміщенні "Сантьяго Бернабеу" після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Представники італійського клубу на чолі з Джанлуїджі Буффоном одразу після матчу у підтрибунному приміщенні продовжили словесну перепалку з арбітром зустрічі Майклом Олівером, а також натрапили на футболістів Реала, які бурхливо святкували свою скандальну перемогу. Між гравцями обох команд одразу ж спалахнула сутичка, інформує Marca.

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Цікаво, що одним з найактивніших учасників розбірок став капітан Реала Серхіо Рамос, який пропускав матч через дискваліфікацію. Практично весь другий тайм іспанський оборонець спостерігав за грою із тунелю одразу поза лавами запасних, хоча не мав права там перебувати.

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Крім цього, після призначеного пенальті у ворота Ювентуса Рамос вступив у словесну перепалку з наставником "б'янконері" Массіміліано Аллегрі, і арбітр матчу зафіксував цей епізод у своєму акті. Оскільки Серхіо перебував у забороненій зоні, то йому серйозно загрожує чергова дискваліфікація. Принаймні, видання Marca запевняє, що перший півфінальний матч Ліги чемпіонів іспанець точно пропустить.