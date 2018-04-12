toggle menu
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РЕАЛ МАДРИД - ЮВЕНТУС БАВАРІЯ - СЕВІЛЬЯ

Реал – Ювентус: команди влаштували розбірки після матчу, Рамос ризикує отримати серйозне покарання

09:45 2246 Читать на русском
Реал – Ювентус: команди влаштували розбірки після матчу, Рамос ризикує отримати серйозне покарання
Гравці Ювентуса атакують Майкла Олівера / Marca

Гравці Реала та Ювентуса ледь не побились у підтрибунному приміщенні "Сантьяго Бернабеу" після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Представники італійського клубу на чолі з Джанлуїджі Буффоном одразу після матчу у підтрибунному приміщенні продовжили словесну перепалку з арбітром зустрічі Майклом Олівером, а також натрапили на футболістів Реала, які бурхливо святкували свою скандальну перемогу. Між гравцями обох команд одразу ж спалахнула сутичка, інформує Marca.

Ювентус зробив фантастичний камбек у матчі з Реалом, але вилетів з Ліги чемпіонів завдяки пенальті на 90+7 хвилині: огляд матчу

Цікаво, що одним з найактивніших учасників розбірок став капітан Реала Серхіо Рамос, який пропускав матч через дискваліфікацію. Практично весь другий тайм іспанський оборонець спостерігав за грою із тунелю одразу поза лавами запасних, хоча не мав права там перебувати.

Реал – Ювентус: Чи був історичний пенальті, який вирішив долю матчу, вердикт екс-рефері ФІФА

Крім цього, після призначеного пенальті у ворота Ювентуса Рамос вступив у словесну перепалку з наставником "б'янконері" Массіміліано Аллегрі, і арбітр матчу зафіксував цей епізод у своєму акті. Оскільки Серхіо перебував у забороненій зоні, то йому серйозно загрожує чергова дискваліфікація. Принаймні, видання Marca запевняє, що перший півфінальний матч Ліги чемпіонів іспанець точно пропустить.

Ліга чемпіонів 2017/18 1/4 фіналу, матчі-відповідіСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Ювентус: Середа 11 квітня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
1 : 3
Ювентус
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Ювентус Ювентус Реал Мадрид - Ювентус Іспанія Головне Серхіо Рамос Серхіо Рамос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
16
хв
Марсель
22:05
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук