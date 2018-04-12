Куліси вирішального пенальті в матчі Реал – Ювентус: цікава реакція Роналду, партнерів і туринців

Програма Chiringuito на каналі La Sexta показала все, що відбувалось за кадрами контроверсійного пенальті, який вирішив долю протистояння Реала та Ювентуса в 1/4 Ліги чемпіонів.

Коли Майкл Олівер призначив пенальті у ворота Юве на 90+3 хвилині, Роналду не святкував жодної миті. Кріштіану спершу сигналізував рефері про фол на Лукасі Васкесі, однак згодом занурився у себе. Він відразу ж зрозумів, що на його плечах ляже відповідальність за ліквідацію камбеку туринців.

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Першим до португальця підійшов Марсело: "Ти заб'єш". Його підбадьорив і Лукас. Тоні Кроос з посмішкою сказав Роналду, щоб не переймався тиском: "Нічого страшного не станеться, якщо схибиш". Кріш своєю чергою навіть не хотів дивитись на хаос, який почався після суперечок гостей.

Однак суперники почали зачіпати і лідера Реала. Першим намагався вплинути на Роналду колишній партнер Самі Хедіра. Водночас Лукас Васкес, Асенсіо і Марсело бігали за гравцями Ювентуса, які намагались зруйнувати 11-метрову позначку, мов няньки за неслухняними дітьми.

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Коли КР7 нарешті встановив м'яч для удару, кілька туринців оточили його. Манджукіч начебто ненароком відкинув снаряд убік. Рятувати пенальті знову взявся Васкес. Кріштіану ніяк не реагував на провокаційну поведінку суперників у своєму звичному емоційному стилі: ні тобі нервів, ні протестів.

Лукас не витримав і розсміявся, коли вирити землю під 11-метровою взявся Войцех Щенсни, який вийшов на заміну вилученому Буффону. Роналду врешті дозволили пробити. Він заплющив очі та глибоко вдихнув. П'яніч ще спробував вивести його з рівноваги своїми словами, однак це вже не мало жодного значення...