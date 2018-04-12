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Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу ФІФА

12:01 390 Читать на русском
Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу ФІФА
Україна піднялася на 30-у сходинку рейтингу ФІФА

Національна збірна України піднялася на 30-ту сходинку в оновленому рейтингу ФІФА.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг збірних.

За підсумками матчів проти Саудівської Аравії (1:1) та Японії (2:1) національна збірна України має 777 очок та піднялася з 35 місця на 30.

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Україна випередила збірну Ірландії (776), Парагвай (737), Шотландію (735), Сербію (732) та Іран (727).

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