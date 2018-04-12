Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу ФІФА

Україна — 12:05 71
-
Шахтар ніколи не перемагав Динамо у Харкові. Статистика Класичного
-
"Щоб ти вср*вся" та "ви йому заплатили" – що кричали Буффон та Ко під час скандального пенальті у матчі Реал – ЮвентусЛіга чемпіонів — 10:56 1146
-
Кравець після переходу в Кайсеріспор подешевшав на 500 тисяч євроУкраїна — 10:16 292
-
Фінал ЛЧ у Києві: правоохоронці підвищать рівень антитерористичних заходівЛіга чемпіонів — 09:52 150
-
Реал – Ювентус: команди влаштували розбірки після матчу, Рамос ризикує отримати серйозне покаранняІспанія — 09:45 4341
Всі новини