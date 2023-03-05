Шахтар каменя на камені не залишив від Металіста 1925 в матчі 16-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Металіст 1925 – Шахтар на "Футбол 24".

Зубков вже на 5 хвилині буквально заніс м'яч у ворота харків'ян після передачі Степаненка. Через 7 хвилин Михайліченко віддав Траоре, отримав у відповідь передачу та пробив у ближній кут – 2:0. Розгромним рахунок зробив Траоре з близької відстані, а перед перервою Зубков оформив дубль – відзначимо розкішне закидання Ракицького.

Шахтар познущався з Металіста 1925 – 7 м'ячів, шедевр Ракицького і кумедний автогол

У другому таймі Металіст 1925 оформив дуже курйозний автогол. Захисник віддав на воротаря, а той не зупинив м'яч, пропустивши його поміж ніг. Через 2 хвилини Петряк зробив рахунок 0:6, а Ракицький метрів з 30 відзначив повернення до України.