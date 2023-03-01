Ювентус на своєму полі приймав у 24 турі заклятого суперника Торіно. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ювентус і Торіно не завжди видають видовищний футбол, але цього разу команди подарували вболівальникам свято. Вже на другій хвилині матчу Янн Карамо відкрив рахунок, відправивши м’яча між ніг голкіперу. "Зебри" відігрались через 14 хвилин. Гол у свій актив записав Куадрадо, а результативну передачу оформив Костіч. Під кінець першого тайму Торіно вийшов знову вперед, але перевагу надовго втримати не змогли. Даніло зробив рахунок нічийним вже у доданий час.

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Друга половина зустрічі почалася з влучанням Влаховіча у поперечину. На 68 хвилині матчу на полі з'явився Поль Погба, який не грав з квітня через травму. Після низки замін від Аллегрі, Ювентус повів у рахунку. Бремер виграв повітря і влучно пробив по воротах. Крапку в матчі поставив француз Адріен Рабйо.

Ювентус після 24 турів набрав 35 очок. Команда Аллегрі посідає сьому сходинку і відстає від Аталанти на шість пунктів. Торіно перебуває на дев'ятому місці. У їхньому активі 31 набраний бал.

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