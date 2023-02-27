"Це була дуже велика нагода, і було неможливо сказати "ні". Коли керівництво просить вас очолити Ювентус, я думаю, що всі захотіли б сказати "так". Я не думаю, що зробив щось неправильно, у нас була мета потрапити до Ліги чемпіонів та виграти Кубок.

Все зовсім інакше, коли ти гравець, тобі весело, тому що ти робиш те, що тобі подобається. Коли ти тренер, тобі доводиться керувати 30 різними гравцями із 30 різними менталітетами. Це найскладніше – вміти керувати всіма однаково, бути зрозумілим та відкритим з усіма. Я нічого не приховую від своїх футболістів і говорю їм завжди все прямо в обличчя", – цитує Пірло Relevo.

Нагадаємо, Андреа очолив Ювентус влітку 2020 року, не маючи тренерського досвіду. Під його керівництвом туринці виграли Кубок та Суперкубок Італії, але вперше за 10 років не змогли завоювати Скудетто. По завершенні того сезону керівництво вирішило звільнити Пірло.

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