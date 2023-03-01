Ювентус и Торино не всегда выдают зрелищный футбол, но в этот раз команды подарили болельщикам праздник. Уже на второй минуте матча Янн Карамо открыл счет, отправив мяч между ног голкиперу. "Зебры" отыгрались через 14 минут. Гол на свой актив записал Куадрадо, а результативную передачу оформил Костич. К концу первого тайма Торино вышел снова вперед, но преимущество надолго удержать не смогли. Данило сделал счет ничейным уже в добавленное время.

Пирло признался, что стало самым трудным вызовом после начала карьеры тренера

Вторая половина встречи началась с попадания Влаховича в перекладину. На 68 минуте матча на поле появился Поль Погба, не игравший с апреля из-за травмы. После ряда замен от Аллегри, Ювентус повел в счете. Бремер выиграл воздух и точно пробил по воротам. Точку в матче поставил француз Адриен Рабьо.

Ювентус после 24 туров набрал 35 очков. Команда Аллегри занимает седьмую строчку и отстает от Аталанты на шесть пунктов. Торино находится на девятом месте. В их активе 31 набранный балл.

Ювентус разбил Торино в дерби с шестью голами – Погба впервые за 10 месяцев сыграл в официальном матче