Голова КДК ФФУ: Щодо Кадара та Кендзьори дисциплінарних рішень не буде

Голова КДК ФФУ Андрій Шумілов пояснив рішення не дискваліфіковувати Тамаша Кадара і Томаша Кендзьори.

"Щодо Кадара і Кендзьори дисциплінарних рішень немає і не буде. Ми розглянули цей епізод з такої самої сторони і не можемо втручатися як орган правосуддя в кожен епізод суддівства, який відбувається на полі. Для цього, можливо, колись буде застосована система VAR, де є арбітри, які дають свою оцінку.

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Ми порахували, що цей епізод не привів до серйозних наслідків, масових бійок або щось таке. Так що ми не порушували провадження у цій справі", – сказав Шумілов в ефірі каналу Футбол 1.

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