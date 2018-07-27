Глава КДК ФФУ: По Кадару и Кендзере дисциплинарных решений не будет

Глава КДК ФФУ Андрей Шумилов объяснил решение не дисквалифицировать Тамаша Кадара и Томаша Кендзеру.

"По Кадару и Кендзере дисциплинарных решений нет и не будет. Мы рассмотрели этот эпизод с такой же стороны и не можем вмешиваться как орган правосудия в каждый эпизод судейства, который происходит на поле. Для этого, возможно, когда-то будет применена система VAR, где есть арбитры, которые дают свою оценку.

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Мы посчитали, что этот эпизод не привел к серьезным последствиям, массовым дракам или что-то такое. Так что мы не возбуждали производство по этому делу", – сказал Шумилов в эфире канала Футбол 1.

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