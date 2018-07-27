"Важливо, щоб Динамо та Шахтар зіграли між собою у найсильніших складах", – ФФУ цікаво пояснила дискваліфікацію Ісмаїлі

Голова КДК ФФУ Ігор Шумілов пояснив рішення дискваліфікувати захисника Шахтаря Ісмаїлі на 2 матчі, що дозволить бразильцю взяти участь в поєдинку з Динамо.

Що сталось?

Сьогодні відбулось засідання КДК ФФУ, на якому було прийнято рішення дискваліфікувати лівого захисника Шахтаря Ісмаїлі на 2 матчі за вилучення в поєдинку за Суперкубок України-2018 проти Динамо.

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Окрім матчу проти Десни, який бразилець вже пропустив, Ісмаїлі не візьме участі у протистоянні з іншим новачком УПЛ – київським Арсеналом. Зате захисник зможе зіграти в матчі 3 туру УПЛ проти Динамо, який відбудеться 3 серпня на НСК Олімпійський.

Як це пояснили?

"При розгляді справи Ісмаїлі до уваги взято наступне. По-перше, раніше подібних грубих порушень у цього гравця не було. По-друге, протистояння Динамо та Шахтаря є найбільш популярними серед вболівальників поєдинками і окрасою нашого чемпіонату. Тому серед іншого важливо, щоб команди провели ці матчі у найсильніших складах.

Шахтар, зокрема, спрямував до КДК листа, де наполягав на дискваліфікації двох гравців Динамо – Томаша Кендзьори та Тамаша Кадара. Ці два футболісти штовхали гравця ФК Шахтар Андрія Тотовицького, коли той лежав на газоні наприкінці матчу.

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Саме після цього моменту і відбулася конфліктна ситуація на полі. Вона завершилася масовою штовханиною, в якій активну участь взяли гравець Динамо Бурда та футболіст Шахтаря Ісмаїлі. До речі, саме Бурда перший штовхнув Ісмаїлі. І, врешті-решт, це призвело до вилучення і Бурди, і Ісмаїлі.

Ми по декілька разів переглянули всі наявні відео. Але, на жаль, відео, яке б допомогло встановити чітку і детальну картину сутички, немає. Тому, повторююсь, після ретельного вивчення усіх наявних матеріалів справи КДК ФФУ вирішив відсторонити Ісмаїлі на дві гри", – цитує голову КДК ФФУ Ігоря Шумілова офіційний сайт ФФУ.

Що далі?

Згідно додатку 5 дисциплінарного статуту ФФУ, агресивна поведінка під час гри карається відстороненням на 3 матчі або на визначений строк. Ісмаїлі отримав лише 2 матчі без зазначення об'єктивних причин такого рішення КДК ФФУ.

У вказаному статуті відсутній конкретний перелік обставин, які можуть пом'якшити покарання. Зазначено лише, що орган може врахувати пом’якшуючі або обтяжуючі обставини та відповідно зменшити/збільшити санкцію, але не більше, ніж на половину від передбаченої за конкретне порушення.

Нагадаємо, раніше Шахтар та інші відомі в Україні футбольні особи зазначали, що Ісмаїлі не заслужив додаткової дискваліфікації.

До слова, у регламенті УПЛ та дисциплінарному статуті ФФУ відсутні визначення понять "найсильніший склад", "окраса чемпіонату" та "гравець основного складу". КДК ФФУ так чітко і не пояснив, на яких підставах було прийнято таке рішення.