Ісмаїлі отримав додаткову дискваліфікацію від КДК ФФУ, але зіграє з Динамо в 3 турі УПЛ

Сьогодні відбулось засідання КДК ФФУ, на якому було прийнято рішення у справі щодо дискваліфікації захисника Шахтаря Ісмаїлі, який був вилучений в матчі за Суперкубок України проти Динамо.

Нагадаємо, в матчі Шахтар – Динамо за Суперкубок України-2018 Ісмаїлі був вилучений з поля та пропустив поєдинок проти Десни в 1 турі УПЛ. Пізніше з'явилась інформація, що бразилець може отримати додаткову дискваліфікацію та не зіграти проти Динамо вже в рамках УПЛ.

На засіданні КДК ФФУ було вирішено дискваліфікувати бразильця на 2 матчі, інформує офіційний сайт ФФУ.

Шахтар вважає, що для додаткової дискваліфікації Ісмаїлі немає жодних підстав

"При розгляді справи Ісмаїлі до уваги прийнято наступне. По-перше, раніше подібних грубих порушень у цього гравця не було. По-друге, протистояння Динамо та Шахтаря є найбільш популярними серед вболівальників поєдинками і окрасою нашого чемпіонату.

Тому серед іншого важливо, щоб команди провели ці матчі у найсильніших складах. Шахтар, зокрема, спрямував до КДК листа, де наполягав на дискваліфікації двох гравців Динамо – Кендзьори та Кадара. Ці два футболісти штовхали Андрія Тотовицького, коли той лежав на газоні наприкінці матчу.

Між іншим, зважаючи на те, що гра не була зупинена (м’яч знаходився в руках голкіпера Динамо) такі дії футболістів вимагали не лише покарання самих гравців, але і призначення 11-метрового удару. Саме після цього моменту і відбулася конфліктна ситуація на полі. Вона завершилась масовою штовханиною, в який активну участь взяли гравець Динамо Бурда та футболіст Шахтаря Ісмаїлі. До речі, саме Бурда перший штовхнув Ісмаїлі. І врешті-решт, це призвело до вилучення і Бурди, і Ісмаїлі.

Шахтар – Динамо: відео сутички футболістів, яка закінчилась двома вилученнями

Ми по декілька разів переглянули всі наявні відео. Але, на жаль, відео, яке б допомогло встановити чітку і детальну картину сутички, немає. Тому після ретельного вивчення усіх наявних матеріалі справи КДК ФФУ вирішив відсторонити Ісмаїлі на дві гри та не брати до уваги лист ФК Шахтар, в якому клуб вимагає відсторонення двох гравців Динамо мінімум на три матчі", – зазначив голова КДК ФФУ Ігор Шумілов.

Таким чином Ісмаїлі пропустить матч 2-го туру УПЛ проти Арсенала, але зможе вийти на поле у поєдинку проти Динамо, який відбудеться 3 серпня.