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Голодюк перебуває на перегляді в угорському Халадаші

19:00 530 Читать на русском
Голодюк перебуває на перегляді в угорському Халадаші
Олег Голодюк / фото: ФК Карпати

Півзахисник львівських Карпат Олег Голодюк перебуває на перегляді в Халадаші.

Голодюк вже взяв участь у спарингу Халадаша з Окжетпесом (1:1). Українець вийшов на заміну в другому таймі. За угорську команду також виступає екс-футболіст Карпат Юрій Габовда.

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"Що стосується українського футболіста, то все виглядає обнадійливо, але було б занадто рано щось коментувати, його доля в нашому клубі вирішиться пізніше", – сказав головний тренер Халадаша Ференц Хорват.

Халадаш посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини з 7-очковим відставанням від передостанньої команди першості.

Нагадаємо, раніше віце-президент Карпат Олег Смалійчук заявив, що Голодюк покине команду та шукатиме собі інший клуб.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Світ Олег Голодюк Олег Голодюк Карпати Карпати Ференц Хорват Ференц Хорват Угорщина Халадаш Халадаш
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