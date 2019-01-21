Голодюк перебуває на перегляді в угорському Халадаші

Півзахисник львівських Карпат Олег Голодюк перебуває на перегляді в Халадаші.

Голодюк вже взяв участь у спарингу Халадаша з Окжетпесом (1:1). Українець вийшов на заміну в другому таймі. За угорську команду також виступає екс-футболіст Карпат Юрій Габовда.

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"Що стосується українського футболіста, то все виглядає обнадійливо, але було б занадто рано щось коментувати, його доля в нашому клубі вирішиться пізніше", – сказав головний тренер Халадаша Ференц Хорват.

Халадаш посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини з 7-очковим відставанням від передостанньої команди першості.

Нагадаємо, раніше віце-президент Карпат Олег Смалійчук заявив, що Голодюк покине команду та шукатиме собі інший клуб.

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