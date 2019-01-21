Голодюк находится на просмотре в венгерском Халадаше

Полузащитник львовских Карпат Олег Голодюк находится на просмотре в Халадаше.

Голодюк уже принял участие в спарринге Халадаша с Окжетпесом (1:1). Украинец вышел на замену во втором тайме. В венгерской команде также выступает экс-футболист Карпат Юрий Габовда.

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"Что касается украинского футболиста, то все выглядит обнадеживающе, но было бы слишком рано что-то комментировать, его судьба в нашем клубе решится позже", – сказал главный тренер Халадаша Ференц Хорват.

Халадаш занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Венгрии с 7-очковым отставанием от предпоследней команды первенства.

Напомним, ранее вице-президент Карпат Олег Смалийчук заявил, что Голодюк покинет команду и будет искать себе другой клуб.

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