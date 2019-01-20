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Смалійчук: Ведемо перемовини щодо трансферів Шведа та Лебеденка, Федецький може стати граючим тренером дубля

16:32 1098 Читать на русском
Смалійчук: Ведемо перемовини щодо трансферів Шведа та Лебеденка, Федецький може стати граючим тренером дубля
Олег Смалійчук / ФК Карпати

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук розповів про кадрову ситуацію у львівському клубі.

"Справді, Швед та Лебеденко наразі не працюють в загальній групі, оскільки ведуться перемовини з іншими клубами, які хочуть бачити у себе цих гравців. У випадку, якщо пропозиція задовольнить Карпати і, насамперед, самих гравців, вони від нас поїдуть. При цьому я вкотре наголошую – у клубу нема необхідності проводити "новорічний розпродаж". Нас цікавить спортивна складова та майбутній ріст наших вихованців.

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На збори із командою не полетіли Артем Федецький, Денис Мірошніченко та Олег Голодюк. По Артему питання наразі залишається відкритим. Він потужний професіонал, сильний футболіст і хороша людина. Але в інтересах клубу я прийняв рішення: треба давати дорогу молодим. Артему я запропонував стати граючим тренером дубля, а влітку перейти на довготривалу роботу в структурі Карпат. Мені б дуже хотілося, щоб Артем із нами працював ще багато років.

Щодо Мірошніченка, то влітку у нього завершується контракт. Відповідно до регламенту ФІФА, він має право вести переговори із іншим клубом. Власне, я думаю, що він це і робить. З нашого боку логічне рішення – перевести гравця в дубль, щоб він тренувався там до літа.

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До Олега Голодюка у нас нема ніяких претензій. Він зрозумів, що прийшов період щось змінити, тому попросив його відпустити. Ми дуже вдячні йому за роки роботи і сподіваємося, що Олег колись повернеться в Карпати, адже він вже може називатися легендою клубу", – цитує Смалійчука офіційний сайт Карпат.

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