Швед, Лебеденко та ще кілька гравців не полетіли з Карпатами на збори – "леви" вже вирушили у Туреччину

Львівські Карпати вирушили до Туреччини, де продовжать підготовку до весняної частини УПЛ.

Сьогодні зранку львівські Карпати вирушили на перший збір до Туреччини, повідомляє офіційний сайт клубу.

Фабрі Гонсалес – головний тренер Карпат: плюси та мінуси

Підготовка у Белеку триватиме до 3 лютого. Наставник "левів" Фабрі Гонсалес взяв із собою 27 гравців:

воротарі: Герман Пеньков, Максим Кучинський, Антон Задерейко;

захисники: Андрій Нестеров, Андрій Бусько, Аді Мегреміч, Ніка Сандохадзе, Олексій Ковтун, Олександр Авраменко, Олег Веремієнко, Роман Слива;

півзахисники: Олексій Гуцуляк, Ростислав Лях, Назар Вербний, Дмитро Кльоц, Роман Толочко, Сергій Мякушко, Остап Притула, Франціско Ді Франко, Кевін Мендес, Джонатан Бедойя, Хорхе Карраскаль, Петро Харжевський, Дмитро Саутін;

нападники: Крістіан Понде, Родріго Варгас, Роман Дебелко.

Зазначимо, що у списку відсутні Артем Федецький, Денис Мірошніченко та Олег Голодюк. Також не полетів із "левами" Мар'ян Швед, який скоріш за все перейде в інший клуб. Не полетів з Капатами і Орест Лебеденко, якого сватають в іспанські клуби.

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