toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Швед, Лебеденко та ще кілька гравців не полетіли з Карпатами на збори – "леви" вже вирушили у Туреччину

10:43 172 Читать на русском
Швед, Лебеденко та ще кілька гравців не полетіли з Карпатами на збори – "леви" вже вирушили у Туреччину
Карпати вирушили на збори – Фабрі взяв 27 футболістів

Львівські Карпати вирушили до Туреччини, де продовжать підготовку до весняної частини УПЛ.

Сьогодні зранку львівські Карпати вирушили на перший збір до Туреччини, повідомляє офіційний сайт клубу.

Фабрі Гонсалес – головний тренер Карпат: плюси та мінуси

Підготовка у Белеку триватиме до 3 лютого. Наставник "левів" Фабрі Гонсалес взяв із собою 27 гравців:

воротарі: Герман Пеньков, Максим Кучинський, Антон Задерейко;

захисники: Андрій Нестеров, Андрій Бусько, Аді Мегреміч, Ніка Сандохадзе, Олексій Ковтун, Олександр Авраменко, Олег Веремієнко, Роман Слива;

півзахисники: Олексій Гуцуляк, Ростислав Лях, Назар Вербний, Дмитро Кльоц, Роман Толочко, Сергій Мякушко, Остап Притула, Франціско Ді Франко, Кевін Мендес, Джонатан Бедойя, Хорхе Карраскаль, Петро Харжевський, Дмитро Саутін;

нападники: Крістіан Понде, Родріго Варгас, Роман Дебелко.

Зазначимо, що у списку відсутні Артем Федецький, Денис Мірошніченко та Олег Голодюк. Також не полетів із "левами" Мар'ян Швед, який скоріш за все перейде в інший клуб. Не полетів з Капатами і Орест Лебеденко, якого сватають в іспанські клуби.

Карпати на порозі змін: 8 юних талантів, на яких варто звернути увагу Фабрі Гонсалесу

Теги
Головне Олег Голодюк Олег Голодюк Артем Федецький Артем Федецький Денис Мірошніченко Денис Мірошніченко Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
0
хв
Бетіс
13:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук