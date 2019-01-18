Володарі Кубка УЄФА та українські збірники – команда гравців УПЛ, які влітку 2019-го можуть стати вільними агентами

"Футбол 24 визначив символічну збірну гравців, які влітку 2019 року можуть отримати статус вільного агента. Звісно, якщо не продовжать контракт зі своїми клубами або не підпишуть попередні угоди з іншими.

"Готуй сани влітку, а воза взимку", – йдеться у народному прислів'ї. Щось схоже можна сказати і про селекцію українських клубів. Попри те, що наразі маємо лише зимове трансферне вікно, не варто забувати і про майбутнє.

"Футбол 24" представляє свою версію найкращих гравців Української Прем'єр-ліги, які найближчого літа можуть отримати статус вільного агента. Таких зіркових імен, як минулого року, коли свої клуби безкоштовно покинули Жуніор Мораєс, Євген Хачеріді, Дьємерсі Мбокані, Факундо Феррейра та інші гравці, зараз у списку немає. Проте ми знайшли й інших, також відомих в українських колах виконавців.

Зимові новачки Динамо-2018: хто став лідером команди, а хто провалився

Примітка. Позаяк далеко не у всіх випадках українські клуби офіційно оприлюднюють термін дії контрактів із гравцями, то за основу взяті дані з порталу Transfermarkt.

Голкіпер

Богдан Шуст (Ворскла, 32 роки). Трансферна вартість – 400 тисяч євро.

Вихованець львівського футболу у 2016 році підписав 3-річний контракт з Ворсклою, дія якого завершується влітку. За підсумками минулого сезону Шуст у складі полтавського клубу став бронзовим призером чемпіонату України, а в сезоні 2018/19 є незмінним основним голкіпером Ворскли.

В активі Шуста всі 18 поєдинків в УПЛ та 5 матчів у Лізі Європи, у яких 32-річний голкіпер періодично творить справжні дива. Шуст є одним із лідерів Ворскли, а його потенційний відхід може значно послабити надійність полтавського захисту. Відхід, до слова, доволі ймовірний – до чуток про проблеми Ворскли з фінансуванням всі давно звикли.

Кому міг би знадобитись: 32 роки – не вік для воротаря, навіть в Україні. Досвідчений Шуст (переможець Кубка УЄФА 2008/09) здатний підсилити та стати першим номером практично в будь-якій команді УПЛ, можливо, хіба що за винятком Динамо та Шахтаря, за який свого часу Богдан вже виступав.

Захисники

Денис Мірошніченко (Карпати, 24 роки).Трансферна вартість – 700 тисяч євро.

24-річний захисник виступає за Карпати з 2013 року, перейшовши з Кривбаса – свого рідного клубу. Перший сезон у Львові пішов на адаптацію, а от у наступних чемпіонатах Мірошніченко виходив на поле мінімум у 20 матчах сезону. У цьому сезоні Денис теж близький до цього показника – в його активі вже 15 поєдинків в УПЛ 2018/19. Робимо висновок, що практично при будь-якому тренері (а їх у Львові було достатньо) Мірошніченко своєю грою доводив, що вартий місця у складі.

Карпати – "стара школа": бандерівці в Кубку СРСР, Маркевич засмучує Лобановського, Кононов і валідол для Клоппа

Втім, є одне "але". За чутками, Мірошніченко може не поїхати з Карпатами на збори у Туреччину. Варіантів декілька. Перший – клуб не розраховує на захисника, який може змінити команду вже взимку. Другий – таким чином Карпати дали Мірошніченку зрозуміти, що той може провести у дублі всю другу частину сезону, якщо не підпише новий контракт. Третій – львів'яни розглядають можливість продажу оборонця, щоб отримати за нього бодай якісь кошти. Як воно буде насправді – побачимо.

Кому міг би знадобитись: ситуація схожа з випадком Шуста, проте Мірошніченку лише 24 роки. Рівень Динамо та Шахтаря поки що чинний "карпатівець" навряд чи потягне, тим більше, у складі грандів чимало гравців його аплуа (Кендзьора, Тимчик та Кравченко в Динамо, Бутко, Данченко та Матвієнко в Шахтарі). А от інші клуби УПЛ – чому б і ні. Тим більше, Мірошніченко здатний закрити одразу декілька позицій, що в суворих умовах УПЛ є неабияким плюсом.

Іван Ордець (Шахтар, 26 років). Трансферна вартість – 2,5 млн євро.

Центрбек є вихованцем Шахтаря та виступає за "гірників" з 2014 року, повернувшись з оренди у Маріуполі. Втім, Ордець практично ніколи не вважався основним захисником як при Мірчі Луческу, так і при Паулу Фонсеці. Іван переважно підміняв то Ракицького, то Кучера, то Кривцова.

В сезоні 2018/19 Ордець не провів у складі Шахтаря ще жодного поєдинку. Спочатку захисник не виходив на поле через погану форму, а пізніше травмувався та пропустив заключні матчі осінньої частини чемпіонату. Так, центр захисту – одна із найслабших ланок нинішнього Шахтаря, але чи планує чемпіон України зберегти у складі далеко не найнадійнішого зараз оборонця – питання відкрите.

Кому міг би знадобитись: ймовірно, Ордецю необхідне так зване "перезавантаження". Перехід в команду нижчого за Шахтар рівня може дозволити кандидату в збірну України знайти свою колишню форму. У Шахтарі ціна помилки надто висока, а в менш амбітному клубі Ордець має всі шанси скинути тягар відповідальності та стати справжнім лідером захисту.

Артем Федецький (Карпати, 33 роки). Трансферна вартість – 200 тисяч євро.

Досвідчений захисник влітку 2017 року повернувся до Львова після тривалої перерви. Після відходу з Карпат у 2011-му Федецький встиг стати срібним призером УПЛ та фіналістом Ліги Європи у складі Дніпра, а ще до першого львівського відрізку кар'єри у складі Шахтаря виграв Кубок УЄФА. Всім відомі події у дніпровському клубі змусили на той момент захисника збірної України шукати кращої долі за кордоном. Федецький приєднався до Дармштадта, у складі якого провів лише один сезон та не зумів врятувати команду від вильоту з Бундесліги.

Федецький, Голодюк, Швед і ще 5 гравців, яким варто покинути Карпати

Після повернення в Карпати Артем провів 25 матчів в УПЛ 2017/18 та 13 – у поточному сезоні. Ситуація Федецького чимось нагадує становище Мірошніченка – за інформацією ЗМІ, досвідчений захисник може не поїхати з командою на турецькі збори.

Кому міг би знадобитись: досвід Федецького може допомогти більшості команд Прем'єр-ліги. Так, швидкість у Артема вже не та, але вміння читати гру та без перебільшення колосальний досвід нікуди не поділися. Не варто відкидати варіант, що під кінець кар'єри захисник підпише контракт із Волинню, звідки він родом. Звісно, якщо у екс-захисника збірної України ще є бажання продовжувати активні виступи.

Олександр Сваток (Зоря, 24 роки). Трансферна вартість – 1 млн євро.

Вихованець Дніпра після вильоту команди з УПЛ покинув рідний клуб, як і більшість його партнерів по команді. Сваток підписав угоду із Зорею на 2 роки та доріс у складі луганського клубу до збірної України, у яку восени його викликав Андрій Шевченко.

24-річний захисник забивав важливі м'ячі (згадуємо той гол п'ятою у Лізі Європи у ворота Герти) та став одним із лідерів команди. Здавалось, кар'єра йде лише вгору. Аж тут...

Днями стало відомо, що Сваток переведений у дубль Зорі за відмову підписувати новий контракт. Генеральний директор луганців Сергій Рафаїлов заявив, що клуб не збирається готувати гравця для когось іншого. Якщо Сваток дійсно налаштований змінити клуб, найкращий варіант для захисника – домовлятись із Зорею, адже в іншому випадку є великий ризик, що наступні 5 місяців захисник змушений буде обходитись виключно поєдинками за дубль.

Кому міг би знадобитись: Сваток – чи не єдиний у нашому списку, який за своїм потенціалом міг би заграти і у грандах нашого футболу – Динамо та Шахтарі. Тим більше, йому всього 24. Отримати такого гравця на правах вільного агента однозначно не проти будь-який вітчизняний клуб.

Півзахисники

Олег Голодюк (Карпати, 31 рік). Трансферна вартість – 300 тисяч євро.

Свого часу "карпатівець" вважався одним із найперспективніших центрхавів України. Втім, численні травми так і не дозволили Голодюку розкрити весь свій потенціал. За чутками, кілька років тому півзахисником цікавились провідні українські клуби, проте далі інтересу справа не дійшла.

Влітку 2016 року Голодюк все ж покинув Карпати та перебрався у Ворсклу. Втім, розлука зі Львовом була недовгою – вже за кілька місяців хавбек повернувся до стану "левів". Проте після повернення Голодюк вже не є таким системоутворюючим гравцем Карпат, як раніше – в поточному сезоні в активі 31-річного футболіста лише 5 матчів та жодного м'яча в УПЛ.

Ситуація Голодюка аналогічна зі становищем Федецького та Мірошніченка – за чутками, всі гравці пропустять найближчий збір "зелено-білих" у Туреччині.

Кому міг би знадобитись: Голодюк здатен ще кілька сезонів провести на пристойному рівні, якщо уникне травм. За умови належних фізичних кондицій центрхав цілком може допомогти більшості команд Прем'єр-ліги.

Сергій Мякушко (Карпати, 25 років). Трансферна вартість – 800 тисяч євро.

Вихованець київського футболу не зміг закріпитись у Динамо та неодноразово віддався у оренду. В підсумку у 2017 році Мякушко підписав контракт з Карпатами та став одним із лідерів команди. Пристойні виступи Мякушка у Львові привернули увагу Андрія Шевченка, який навіть одного разу викликав хавбека на товариський матч збірної України. Крім того, за підсумками 2017 року хавбек став найкращим гравцем Карпат.

Топ-3 вражаючі факти про нового форварда для Динамо: чому Фран Соль – потенційно золота угода для киян

В поточному сезоні в активі 25-річного півзахисника, який є одним із найкращих виконавців стандартів чемпіонату, 3 голи у 18 матчах Прем'єр-ліги.

Кому міг би знадобитись: центрхав стане в пригоді будь-якій команді елітного дивізіону, мабуть, за винятком грандів. Та й там Мякушко міг би претендувати на роль гравця ротації.

Валерій Федорчук (Маріуполь, 30 років). Трансферна вартість – 700 тисяч євро.

Півзахисник став відомим завдяки виступам у Львові за однойменну команду ще 10 років тому. Пізніше в кар'єрі Федорчука були Волинь, Кривбас, Карпати, Дніпро, Динамо та Верес. У 2018 році 30-річний хавбек провів кілька місяців у Ризі, після чого приєднався до Маріуполя на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік.

У складі приазовців Федорчук забив 2 голи у 12 поєдинках УПЛ.

Кому може знадобитись: досвідчений Федорчук свого часу був одним з лідерів Карпат та Волині, а також регулярно отримував ігрову практику у складі Дніпра. Того Дніпра, який грав у фіналі Ліги Європи.

Павло Ребенок (Ворскла, 33 роки). Трансферна вартість – 400 тисяч євро.

Досвідчений фланговий півзахисник виступає за Ворсклу вже досить давно – з 2016 року. До слова, кольори полтавців Ребенок захищав ще раніше, граючи на правах оренди з Металіста.

В поточному сезоні хавбек забив 2 голи у 18 матчах УПЛ та запам'ятався шикарною грою в матчі Ліги Європи проти Арсенала. Багато хто саме той поєдинок називає найкращим у кар'єрі Ребенка, який був справжнім мотором команди на полі попри поразку Ворскли.

В цілому півзахисник є справжнім лідером команди. Не в останню чергу завдяки вдалій грі Ребенка полтавці стали бронзовими призерами УПЛ 2017/18.

Кому міг би знадобитись: 33-річний Ребенок демонструє пристойну фізичну форму. Якщо хавбек класно виглядав проти лондонського Арсенала, який, можливо, хоч і не грав на повну силу, то в УПЛ видати кілька сезонів на пристойному рівні – це завдання Ребенку під силу. При цьому у складі більшості колективів Прем'єр-ліги.

Сергій Болбат (Шахтар, 25 років). Трансферна вартість – 1,2 млн євро.

Вихованець Шахтаря минулого літа після чисельних оренд (Металург, Металіст, Локерен та Маріуполь) повернувся в рідний клуб. Відхід одразу декількох лідерів змусив Паулу Фонсеку дати шанс Болбату проявити себе у складі "гірників". Доробок не такий вже й поганий – 2 голи у 9 матчах УПЛ, але навряд чи хтось наважиться назвати Сергія основним виконавцем команди.

У 2018 році Андрій Шевченко одного разу навіть викликав півзахисника на товариський поєдинок збірної України (Болбат відіграв 28 хвилин проти Туреччини).

Кому міг би знадобитись: 25-річний швидкий атакувальний хавбек здатний стати основим виконавцем у команді, яка не бореться за чемпіонство. У грандах доля Болбата – гравець ротації.

Нападник

Артем Бєсєдін (Динамо, 22 роки). Трансферна вартість – 2 млн євро.

Донедавна Бєсєдін вважався безальтернативним форвардом у Динамо. 22-річний Артем до травми був основним нападником команди у поточному сезоні. Реалізація – основна біда Артема, в активі якого лише 1 гол у 8 зіграних матчах Прем'єр-ліги.

Керівництво Динамо чітко розуміло необхідність підписання форварда. В підсумку склад киян поповнив іспанець Фран Соль, який практично напевне стане основним нападником. Що стосується Бєсєдіна, то на словах керівництво Динамо і тренерський штаб розраховують на форварда. Втім, днями стало відомо, що Артем отримав чергове пошкодження, яке може залишити його поза грою на кілька місяців.

З великою долею ймовірності Бєсєдін отримає новий контракт від Динамо. Проте в сучасному світі, а тим більше в Україні, не можна бути ні в чому впевненим на 100%.

Кому міг би знадобитись: манера гри Бєсєдіна відповідає стилю гри практично всіх команд Прем'єр-ліги, за винятком, напевне, лише Шахтаря, який грає у більш технічний футьол. Відповідно у будь-якій команді форвард не те що не загубиться, а має шанси стати основним виконавцем. Залишилось лише попрацювати над головною бідою – реалізацією.

Центрбек для Шахтаря, форвард для Динамо та точкове підсилення претендентів на бронзу – пам'ятка селекціонерам УПЛ