Голкіпера Атлетіка ледь не побили після перемоги над Барселоною власні ж фанати – вражаюча причина

Голкіпер Атлетіка Яго Еррерін потрапив до скандальної ситуації після сенсаційної перемоги над Барселоною в Кубку Іспанії.

Яго Ерреріна ледь не побили фанати його ж клубу, оскільки вважали, що голкіпер перебуває в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє PostUnited у своєму твіттері.

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"Я стояв надворі та очікував на таксі, і це не настільки неймовірна ситуація, аби вислуховувати образи на свою адресу. Можливо, я не повинен був робити жодних зауважень. Ви повинні обдумати цю ситацію. Я прошу лише поваги.

Думаю, що потрібно з повагою ставитись до всіх, куди б ви не їхали. Важко, коли люди, які не знають вас, вигукують вам усілякі образи. Майте трохи розуміння", – наводить спростування Ерреріна Marca.

Зазначимо, що голкіпер пропустив матч Кубка Іспанії проти Барселони (1:0) через вилучення в матчі проти Тенеріфе. Загалом, в активі воротаря 7 матчів у поточному сезоні, 4 в чемпіонаті Іспанії та ще 3 в рамках Кубка.

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