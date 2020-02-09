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Голкипера Атлетика чуть не избили после победы над Барселоной собственные же фанаты – впечатляющая причина

12:12 124 Читати українською
Голкипера Атлетика чуть не избили после победы над Барселоной собственные же фанаты – впечатляющая причина
Яго Эррерин / AS

Голкипер Атлетика Яго Эррерин попал в скандальную ситуацию после сенсационной победы над Барселоной в Кубке Испании.

90+3’ Серхио Бускетс
 
90+3’ Серхио Бускетс

Яго Эррерина чуть не избили фанаты его же клуба, поскольку считали, что голкипер находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщает PostUnited в своем твіттері.

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"Я стоял на улице и ждал такси, и это не столь невероятная ситуация, чтобы выслушивать оскорбления в свой адрес. Возможно, я не должен был делать никаких замечаний. Вы должны обдумать эту ситацию. Я прошу только уважения.

Думаю, что нужно с уважением относиться ко всем, куда бы вы не ехали. Тяжело, когда люди, которые не знают вас, выкрикивают вам всевозможные оскорбления. Имейте немного понимания", – приводит опровержение Эррерина Marca.

Отметим, что голкипер пропустил матч Кубка Испании против Барселоны (1:0) из-за удаления в матче против Тенерифе. В общем, в активе вратаря 7 матчей в текущем сезоне, 4 в чемпионате Испании и еще 3 в рамках Кубка.

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Испания Видеоновости Яго Эррерин Яго Эррерин Атлетик Атлетик Атлетик - Барселона
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