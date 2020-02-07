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Атлетік – Барселона – 1:0 – відео гола та огляд матчу

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Атлетік – Барселона – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Ліонель Мессі в розпачі від вильоту Барселони з Кубка Іспанії / Getty Images

Атлетік з Більбао у доданий час здолав Барселону і вибив каталонський клуб з Кубка Іспанії. Дивіться відео гола та огляд матчу Атлетік – Барселона на "Футбол 24".

90+3’ Іньякі Вільямс
 
90+3’ Іньякі Вільямс

Каталонська Барселона у чвертьфіналі Кубка Іспанії несподівано поступилась середняку Ла Ліги – Атлетіку з Більбао. Змарнувавши два моменти на початку зустрічі, "синьо-гранатові" отримали гол у свої ворота, який, однак, арбітр скасував через положення поза грою.

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По перерві "блаугранас" продовжили володіти ігровою ініціативою, але спромоглись лише на два удари в площину воріт. Арбітр додав до основного часу чотири хвилини і було видно, що команди просто догравали матч. Та на 93 хвилині каталонці були покарані за відсутність характеру – Ібаї Гомес навісом з кутового знайшов Іньякі Вільямса, який влучним пострілом вибив Барселону з Кубка Іспанії.

Барселона з ганьбою вилетіла з Кубка Іспанії – Атлетік вдома у компенсований час вирвав перемогу в матчі 1/4 фіналу

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