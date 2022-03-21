Іван Вавасорі виступав за низку італійських клубів – Альчоне, Лен'яно та Про Патрію. Нещодавно поїхав до Болівії, тренувався з місцевим Санта Крусом, але 26 лютого полетів до України та вступив до добровольчого батальйону. Іван народився у Росії, але у п'ятирічному віці перебрався в Італію, де його всиновила тамтешня сім'я. Про свою боротьбу за Україну Вавасорі розповідає у соцмережі Тік-Ток.

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"Ми – сім'я. Для мене честь боротися за українців, готовий віддати життя за цих фантастичних людей. Усвідомлюю, що українці воюють не за те, що ми. Ми прийшли сюди допомогти їм, щоб війна не пішла звідси і не дісталася до Європи, а вони захищають свої будинки та свої сім'ї.

Ми зараз у оточенні. Нас бомбять з усіх боків, але ми ще живі. Я заслужив звання капітана на полі бою. Мене звуть Рим, чорний орел.

Завойовано ще одну позицію… Росіяни відступають від Києва. Ворожі сили йдуть з усіх боків, вони нас обстрілюють, не так піхотою, як бомбять нас звідусюди. Намагаємося реагувати здалеку, у нас були бойові зіткнення, деякі з ворогів загинули, на щастя, тільки двоє з наших дістали поранення", – наводить слова Івана Вавасорі VareseNews.

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