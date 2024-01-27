"На жаль, наш Тимур Пузанков отримав серйозну травму і вибув на доволі тривалий термін. Тому ми з Раймондом (ван дер Гау, – прим.) їздили до наших молодих воротарів U-19.

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Будемо переглядати усіх, але візьмемо зараз лише одного – Дениса Барченка. Далі будемо теж залучати до першої команди молодих воротарів. Нехай себе проявляють, це для них шанс.

Чому важливо, щоб у команді було саме 4 голкіпери? Це вимоги головного тренера. Він як прийшов у команду – сказав, що мені потрібно стільки-то гравців і 4 воротарі. Ми зрозуміли завдання.

Над чим працюємо на зборах?Бігаємо з м'ячем, як основна команда. У воротарів також передбачена гра з м'ячем, фізичні вправи теж з м’ячем, десь навантаження йде більше, а десь навпаки менше. Я люблю різноманітність у праці, тому намагаюся дати це воротарям, а Раймонд своєю чергою доповнює.

Як оцінюю гру підопічних у першому товариському матчі? Ще рано щось оцінювати. Зіграли на нуль – добре, але я не дивлюся на рахунок. Для мене головне – це дії воротаря як ногами, так і десь читати гру, десь за секунду ухвалити правильне рішення. Це найголовніше.

Ми рухаємося вперед, у нас великі амбіції. Ви бачите, що клуб ставить найвищі цілі і ми, як тренерський штаб, повинні підходити під ці цілі. Тому ми працюємо 24 години щодня", – сказав Пятов у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, ван дер Гау у далекому 1998-му вигравав з Манчестер Юнайтед Лігу чемпіонів, а Пятов у 2008-му здобув з Шахтарем останній Кубок УЄФА.

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