В рамках суботньої програми 28-го туру іспанської Прімери Ейбар втримав нічию з Атлетіком, але все одно втратив шанс покинути зону вильоту. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 28-й тур

Атлетік – Ейбар – 1:1

Голи: Берчіче, 9 – Кіке, 17

Уеска – Осасуна – початок о 19:30

Вальядолід – Севілья – початок о 22:00

Суботню ігрову програму в іспанській Прімері відкривав поєдинок Атлетік – Ейбар. Господарям пощастило забити швидкий гол – на 9-й хвилині Де Маркос з краю правого флангу навісив у штрафний майданчик, а Берчіче в дотик замкнув. Однак, довго радіти їм не судилось – на 17-й Кіке зрівняв рахунок.

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У другому таймі темп гри значно сповільнився. Жодна з команд не бажала ризикувати втратити крихку рівновагу, і до кінця зустрічі рахунок більше не змінювався. Бойова нічия.

Після цієї мирової Атлетік піднявся на 9-ту сходинку турнірної таблиці, а Ейбар – на 18-ту, однак шанс покинути зону вильоту було втрачено. Варто зазначити, що безвиграшна серія "зброярів" у Ла Лізі сягнула 11-ти матчів.

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