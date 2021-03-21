Севилья только перед финальным свистком сумела вырвать ничью в матче 28-го тура Ла Лиги против Вальдолида (1:1) благодаря голу своего голкипера.

Севилья благодаря голу голкипера на последних минутах вырвала ничью у Вальядолида, Атлетик не сумел дожать Эйбар

Ясин Буну побежал к чужим воротам на финальный штурм и не зря. После подачи с углового мяч через несколько рикошетов попал к вратарю Севильи, который точно пробил. На радостях Ясин снял футболку, за что успел получить желтую карточку.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Ясин провел 24 поединка, в которых пропустил 15 мячей.

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