Колишній головний тренер київського Динамо Мірча Луческу не отримає аналогічну посаду в Ліоні. Як інформує французький портал foot01.com, керівництво "ткачів" вирішило дати шанс виконувачу обов'язків головного тренера команди П'єру Сажу, а тому припинило пошуки нового наставника.

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У двох останніх матчах Ліон здобув дві "сухі" перемоги – над Тулузою (3:0) і Монако (1:0). Після 16 турів Ліон посідає 16-те місце в турнірній таблиці Ліги 1.

Нагадаємо, що після звільнення Фабіо Гроссо у французькій пресі з'явилася інформація про можливе призначення Луческу на посаду головного тренера Ліона. У той момент команда перебувала на останньому місці турнірної таблиці.

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