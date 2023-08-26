"Досягнута домовленість про оренду 22-річного воротаря Владислава Рибака з Металіста з правом викупу. Ми за ним останнім часом уважно слідкували і думаю, що він виправдає наші сподівання.

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Щодо бразильця, який перебував на перегляді, то вирішили відмовитися від його послуг. Через юний вік він нам не допоможе, а нам потрібні виконавці, які б приносили користь сьогодні.

Проте в Карпатах докладають зусиль, аби до закриття трансферного вікна підписати ще одного легіонера в лінію атаки. Хоча тут важко щось спрогнозувати. Ось хоча б, як кажуть, найсвіжіший приклад: вже був викуплений квиток для новачка, планували хто його зустрічатиме, але буквально в останній момент виникли перешкоди і до підписання контракту справа не дійшла. А цей гравець нам був конче потрібний.

І все ж, сподіваюся, що найближчими днями ми таки зуміємо підсилитися забивним нападником", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, після 5-ти турів Карпати очолюють турнірну таблицю групи А Першої ліги, набравши 13 очок.

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