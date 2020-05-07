Голкіпер Баварії заявив про готовність змінити клуб

Свен Ульрайх, який кілька років був дублером Мануеля Нойєра, готовий розглянути інші варіанти продовження кар'єри.

Нагадаємо, влітку до лав Баварії приєднається перспективний Алєксандер Нюбель із Шальке. Відхід Мануеля Нойєра наразі виглядає малоймовірним – очевидно, що 31-річний Ульрайх буде лише третім воротарем мюнхенців. Звісно, якщо залишиться в клубі.

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"Подивимося, що трапиться в найближчі кілька тижнів. Якщо виникне якийсь варіант, де я зміг би грати, то мені хотілося б піти на такий крок. В іншому випадку, віддам всі свої сили, буду відпрацьовувати останній рік за контрактом", – цитує Ульрайха Bild.

До слова, голкіпер перейшов у Баварію в 2015 році зі Штутгарта та став 4-разовим чемпіоном Німеччини. У сезоні 2019/20 не зіграв жодного офіційного матчу.

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