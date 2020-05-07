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Клозе офіційно став тренером Баварії

7 травня 16:29 3332 Читать на русском
Клозе офіційно став тренером Баварії
Мірослав Клозе / фото: Баварія

Колишній форвард Баварії та збірної Німеччини Мірослав Клозе працюватиме з основною командою мюнхенців.

Чемпіон світу-2014 увійде у тренерський штаб першої команди Баварії з наступного сезону. Клозе буде помічником головного тренера команди Ханса-Дітера Фліка. Контракт, який набуде чинності 1 липня 2020 року, розрахований до кінця червня 2021, повідомляє прес-служба Баварії.

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"Це просто чудову, дуже чекаю на це випробування. Ми з Хансі Фліком добре знаємо один одного ще зі збірної Німеччини. Ми довіряємо один одному як фахівці і як особистості. Для мене це наступний крок у моїй кар’єрі тренера. Я сподіваюся, що зі своїм досвідом я можу зробити важливий внесок у те, щоб Баварія досягала поставлених цілей", – сказав Клозе.

До слова, раніше Клозе працював у Баварії U-17. Окрім того, легендарний нападник провів у мюнхенській команді чотири роки у статусі гравця, забивши 53 голи у 153 матчах.

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Головне Німеччина Баварія Баварія Ганс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік Мірослав Клозе Мірослав Клозе
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