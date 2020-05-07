Голкипер Баварии заявил о готовности сменить клуб

Свен Ульрайх, который несколько лет был дублером Мануэля Нойера, готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

Напомним, летом в ряды Баварии приедет перспективный Александер Нюбель из Шальке. Уход Мануэля Нойера пока выглядит маловероятным – очевидно, что 31-летний Ульрайх будет лишь третьим вратарем мюнхенцев. Конечно, если останется в клубе.

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"Посмотрим, что случится в ближайшие несколько недель. Если возникнет какой-то вариант, где я смог бы играть, то мне хотелось бы пойти на такой шаг. В противном случае, отдам все свои силы, буду отрабатывать последний год по контракту", – цитирует Ульрайха Bild.

К слову, голкипер перешел в Баварию в 2015 году из Штутгарта и стал 4-кратным чемпионом Германии. В сезоне 2019/20 не сыграл ни одного официального матча.

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