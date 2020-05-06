Нойєр закрутив роман із гандболісткою – обраниця голкіпера Баварії молодша на 14 років і дуже схожа на його екс-дружину

Воротар Баварії став темою №1 у Німеччині – і справа не в перемовинах щодо продовження контракту. 34-річний Нойєр після нещодавнього розлучення наважився на нові стосунки.

Капітан Баварії наважився на серйозні зміни у своєму житті. Не встигла вщухнути новина про те, що голкіпер збірної Німеччини ніяк не узгодить новий контракт з мюнхенським клубом та цілком може покинути команду вже цього літа, а сьогодні 34-річний Мануель Нойєр підняв на вуха всю Німеччину змінами в особистому житті.

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Видання Bunte повідомило, що чемпіон світу-2014 вже кілька місяців зустрічається з гандболісткою Анікою Біссел, молодшою за нього на 14 років. Нова обраниця Нойєра, якій у червні виповниться 20, не з чуток знає, що таке спорт – вона, як і її рідний брат, виступає за гандбольну команду Кутіс Херренберг у Другій Бундеслізі. Водночас, дівчина опановує спеціальність "менеджмент моди" в університеті Мюнхена. Аніка вже переїхала зі своєї квартири в будинок зірки Баварії, який розташований на березі озера Тегернзе за 50 кілометрів від Мюнхена. Заради спільних тренувань з коханою Нойєр навіть встановив гандбольні ворота у саду.

Зауважимо, що кілька місяців тому Мануель розлучився зі своєю дружиною Ніною Нойєр (деякі видання повідомляють, що їхній шлюб досі не розірваний). 19-річна Аніка Біссел підозріло схожа на колишню дружину голкіпера збірної Німеччини – з першого погляду їх можна і не розрізнити (в цьому можна переконатися на світлинах, розміщених нижче), а німецькі ЗМІ вже охрестили їх сестрами. Таке враження, що Мануель не зраджує своєму образу ідеальної жінки – світле волосся, відмінна фігура, модний одяг та любов до коней.

Цікаво, що Нойєр вже познайомив нову даму серця зі своєю мамою – як зазначають німецькі таблоїди, Аніка Біссел швидко стала своєю в родині багаторічного лідера найтитулованішого клубу країни. Що стосується вже колишньої дружини голкіпера, то наразі 27-річна Ніна Нойєр мешкає в іншому будинку Мануеля в Мюнхені. Їхній шлюб протримався 2,5 роки.

До слова, Нойєр перейшов у Баварію в 2011 році з Шальке. У складі "ротен" воротар виграв Лігу чемпіонів 2012/13 та 7 разів став чемпіоном Німеччини. Влітку наступного року в нього завершується контракт з клубом.

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