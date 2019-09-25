Голи Дієго Кости та Феліша в огляді матчу Мальорка – Атлетіко – 0:2

Мадридський Атлетіко здолав Мальорку в 6-му турі іспанської Ла Ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Матрацники" забили острів'янам по голу в кожному з таймів. У першій половині гри Дієго Коста головою замкнув навіс Коке з правого флангу.

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А в середині другої половини Жоау Феліш зумів переграти Маноло Рейну не без допомоги рикошету. Зіпсувати вечір для керманича Атлетіко Дієго Сімеоне міг Альваро Мората, заробивши 2 жовті картки впродовж хвилини. Але скористатися чисельною більшістю Мальорка так і не зуміла.

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