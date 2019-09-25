Атлетік розписав нічию з Леганесом, Атлетіко переміг Мальорку й захопив лідерство: 6-й тур Ла Ліги, матчі середи

В рамках іспанського мідвіку Атлетік втратив очки у матчі проти Леганеса, а мадридський Атлетіко впевнено переграв Мальорку.

Чемпіонат Іспанії 2019/20

Леганес – Атлетік – 1:1

Голи: Оскар Родрігез, 62 – Р. Гарсія, 59 (пен)

Мальорка – Атлетіко – 0:2

Голи: Коста, 26, Феліш, 62

Вилучення: Мората, 78

Валенсія – Хетафе – 3:1 (LIVE)

Леганес у рідних стінах приймав Атлетік, який намагався закріпити своє лідерство у турнірній таблиці. У першому таймі голів забито не було, але в середині другого баски вийшли вперед завдяки пенальті, який впевнено реалізував Рауль Гарсія. Втім, вже за три хвилини Оскар Родрігез прямим ударом зі штрафного метрів з 23-х зрівняв рахунок – 1:1. "Матрацники", однак, могли вирвати перемогу наприкінці зустрічі, заробивши "11-метровий" після фолу Авазієма, але відеоповтор показав, що нігерієць зіграв чисто – пенальті скасували. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

У паралельній зустрічі Атлетіко завітав у гості на Балеарські острови до Мальорки. Підопічні Чоло Сімеоне впевнено вели поєдинок, вирвавшись уперед на 26-й хвилині зусиллями Дієго Кости, якому вдалося замкнути подачу Коке з кутового. За 10 хвилин по цьому Аріас міг подвоїти перевагу, але після його удару з меж штрафного м'яч влучив у стійку. Тим не менш, у другому таймі Атлетіко забив другий гол: після навісу з корнеру біля воріт господарів сталася метушня, в якій Феліш прийняв "круглого" й пробив з напівоберту з рикошетом від захисника – 0:2. На 78-й хвилині гості самі створили собі проблеми, залишившись у меншості через неспортивну поведінку Морати, який тільки-но вийшов на поле. Втім, побачити бодай ще один гол вболівальникам на Іберостарі не судилося.