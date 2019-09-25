Голы Диего Косты и Фелиша в обзоре матча Мальорка – Атлетико – 0:2

Мадридский Атлетико одолел Мальорку в 6-м туре испанской Ла Лиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

"Матрасники" забили островитянам по голу в каждом из таймов. В первой половине игры Диего Коста головой замкнул навес Коке с правого фланга.

Мората заработал два "горчичника" за минуту – форвард пропустит принципиальный матч

А в середине второй половины Жоау Фелиш сумел переиграть Маноло Рейны не без помощи рикошета. Испортить вечер для наставника Атлетико Диего Симеоне мог Альваро Мората, заработав 2 желтые карточки в течение минуты. Но воспользоваться численным большинством Мальорка так и не сумела.

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