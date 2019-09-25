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Мората заробив два "гірчичники" за хвилину – форвард пропустить принциповий матч

25 вересня 22:34 367 Читать на русском
Мората заробив два "гірчичники" за хвилину – форвард пропустить принциповий матч
Мората заробив два "гірчичники" за хвилину – форвард пропустить принциповий матч / Reuters

Форвард мадридського Атлетіко Альваро Мората не впорався з емоціями в поєдинку 6-го туру іспанської Ла Ліги проти Мальорки (2:0).

 
Дієго Коста 27’
Жоау Феліш 65’
Альваро Мората 78’
27’ Дієго Коста
65’ Жоау Феліш
78’ Альваро Мората

Іспанець проти острів'ян провів на полі лише 8 хвилин і завершив матч достроково.

Атлетік розписав нічию з Леганесом, Атлетіко переміг Мальорку й захопив лідерство: 6-й тур Ла Ліги, матчі середи

Мората замінив Дієго Косту на 69-й хвилині, а вже на 77-й побачив перед собою червоне "світло" від арбітра. Нападник "матрацників" зчепився із капітаном Мальорки Сіско Кампосом, отримав жовту картку, але не заспокоївся і суддя його вгамував ще одним "гірчичником".

Тепер Альваро Мората змушений буде пропустити 7-й тур Прімери, в якому Атлетіко зійдеться із Реалом у Мадридському дербі. До слова, форвард є вихованцем "вершкових".

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Іспанія Мальорка - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Атлетіко - Реал Мадрид Альваро Мората Альваро Мората
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