Мората заробив два "гірчичники" за хвилину – форвард пропустить принциповий матч / Reuters

Форвард мадридського Атлетіко Альваро Мората не впорався з емоціями в поєдинку 6-го туру іспанської Ла Ліги проти Мальорки (2:0).

Іспанець проти острів'ян провів на полі лише 8 хвилин і завершив матч достроково.

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Мората замінив Дієго Косту на 69-й хвилині, а вже на 77-й побачив перед собою червоне "світло" від арбітра. Нападник "матрацників" зчепився із капітаном Мальорки Сіско Кампосом, отримав жовту картку, але не заспокоївся і суддя його вгамував ще одним "гірчичником".

Тепер Альваро Мората змушений буде пропустити 7-й тур Прімери, в якому Атлетіко зійдеться із Реалом у Мадридському дербі. До слова, форвард є вихованцем "вершкових".