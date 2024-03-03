Валенсія та Реал видали божевілля у 27-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Валенсія ошелешила Реал подвійним ударом в середині першого тайму. Мадридці самі вигадували проблеми на свою голову. Піжонство Вінісіуса призвело до гола Дуро, а Яремчук скористався обрізкою Карвахаля і впевнено переграв Луніна.

Гол Яремчука допоміг Валенсії спинити Мадрид – Лунін знову рятував, суддя вкрав переможний гол Реала на останній секунді

Вінісіус реабілітувався, оформивши дубль. У кінцівці матчу футболу було мало. Гравці постійно сварилися, Месталья цькувала Віні, Діакабі зазнав страшної травми, прийнявши на коліно важкого Чуамені. Апофеоз божевілля стався на останніх секундах компенсованого часу. Беллінгем вразив ворота Валенсії та полетів святкувати перемогу. Дарма, бо рефері Хіль Мансано дав фінальний свисток буквально у момент подачі Браїма – 2:2!