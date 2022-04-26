"Я чую гімн України вже понад три роки, і дуже прив’язаний до клубу, до країни. Те, що відбувається в Україні, – просто жахливо. Сподіваюсь, усе це якнайшвидше закінчиться.

Антальяспор – Шахтар – 1:2 – відео голів та огляд благодійного матчу

Зараз, коли клубу була потрібна допомога, я приїхав і підтримав, адже Україна переживає складну ситуацію і клуб теж. Тож для мене це багато що означає.

Я спілкуюсь з українськими гравцями і можу сказати, що українці справді дуже сильні. Щось страшне відбувається зараз в Україні, але всі без винятку українці в такий момент сильні, згуртовані, вони разом. Усе одно намагаються спілкуватися, посміхатися, як це робили раніше. Усі сподіваються, що ситуація якнайшвидше вирішиться.

Присвячую свій гол у ворота Антальяспора Україні, уболівальникам Шахтаря. Так, ми не проводимо зараз офіційні матчі, але в нас є це благодійне турне, тому присвячую забитий м’яч усім футбольним фанатам. Хочу сказати, що, попри всю складність ситуації для гравців та всіх людей, ми гідно граємо проти сильних команд – Антальяспора, Фенербахче. Це говорить про те, що Шахтар забезпечений хорошими гравцями на наступні роки", – цитує Соломона офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, напередодні Шахтар у благодійному матчі оформив камбек з Анальяспором, голами відзначились Соломон та Топалов.

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