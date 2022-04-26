Шахтар переміг Антальяспор у спарингу в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

На матч гравці "гірників" вже традиційно вийшли у спеціальних футболках, вшановуючи пам'ять 215-ти дітей, вбитих росіянами. Шахтар пропустив першим вже на старті після удару Ерділмана. Опісля підопічні Де Дзербі взяли гру під свій контроль, а рахунок зрівняв Соломон.

Шахтар здобув вольову перемогу над Антальяспором – "гірники" вшанували вбитих дітей, нагадавши про трагедію в Одесі

Нагоди забити мали Мудрик, Конопля, Судаков та інші, але перемогу над Антальяспором подарував Топалов, який на 76-й хвилині чудово пробив у дальній кут. Виручені за матч кошти Шахтар передасть на допомогу постраждалим від війни українцям.