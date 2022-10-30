Аталанта розібралась на виїзді з Емполі в рамках 12 туру Серії А (2:0). Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Аталанта підходила до звітного матчу на четвертій позиції. Команда Гасперіні непогано розпочала сезон, зазнавши дебютної поразки лише у минулому турі від Лаціо. Руслан Маліновський вшосте поспіль опинився на лаві запасних.

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Уже в дебюті зустрічі команди обмінялися небезпечними моментами. Дестро намагався закинути м'яча за комірець Муссо, але зовсім трішки не влучив у ворота. Фактично у наступній же атаці Аталанта могла відкривати рахунок. Цього разу довелося попрацювати кіперу господарів Вікаріо, який перервав простріл-удар від Лукмана.

На 16-й хвилині той же Лукман дивом не відзначився після виходу віч-на-віч з Вікаріо. Нігерійський форвард безхитрісно пробив у воротаря. Ще дві його спроби на добиванні теж були невдалими – самовіддано зіграли оборонці. Аталанта повністю контролювала гру, а Емполі майже не вилазив із власної половини поля.

Парад змарнованих моментів біля воріт Емполі завершився на 32-й хвилині. Копмайнерс увірвався до штрафного і покотив на Лукмана, у якого м'яч звалився з ноги, та Хатебур на дальній стійці розстріляв вже порожній кут воріт. Бергамаски справедливо вийшли вперед, створивши вдосталь гольових нагод. Ба більше, ще до перерви гості втратили розкішний шанс подвоїти свою перевагу.

Дестро рукою заблокував удар Лукмана зі штрафного, і рефері після коротких консультацій з VAR призначив пенальті. Та Копмайнерс бездарно виконав вирок – Вікаріо парирував одинадцятиметровий. Господарі отямились аж на компенсованих хвилинах першого тайму, коли Марко П'яца влупив з дистанції. Муссо зіграв надійно.

Друга половина зустрічі розпочалася за схожим сценарієм. Гейлунд не зумів прошити Вікаріо з гострого кута. Тосканці миттєво організували власну атаку. Марін, якого залишили без опіки на лінії карного, промахнувся з вигідної позиції. Зрештою Аталанта забила вдруге. Лукман красиво реабілітувався за власні промахи. Прибравши кількох суперників у стилі Мессі, нігерієць ефектно виконав у дальній – 0:2.

Руслан Маліновський замінив Едерсона на 65-й. Українець міг відзначитись передгольовим пасом, проте гол Сапати після передачі Лукмана скасували через офсайд у невтомного нігерійця. Згодом удар Руслана заблокували.

Маліновський запам'ятався ще двома крутими епізодами. Накрутив кількох суперників на фланзі і виконав самовідданий підкат в центрі поля. Емполі міг влаштувати гостям нервову кінцівку, проте м'яч Ебуехі скасували через положення поза грою. Толой натомість вистрілив повз дальню стійку в швидкій контратаці бергамасків.

Аталанта у підсумку здобула заслужену перемогу та принаймні тимчасово піднялася на другу сходинку (27 очок). Мілан та Лаціо ще можуть посунути "Богиню" на 4 місце. Емполі залишився на 12-й позиції (11 пунктів).