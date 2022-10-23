Зустрілися дві найкращі оборони чемпіонату (Лаціо – 5 пропущених, Аталанта – 6). Мауріціо Саррі та Джан П'єро Гасперіні справно набирають очки, але зраджують собі. Саррі відмовився від фірмового футболу з володінням, а Гасперіні відмовився від фірмового високого пресингу. Але поки їхні команди йдуть в зоні Ліги чемпіонів, нюанси нікого не цікавлять.

Маліновський залишається пріоритетом для іменитого учасника ЛЧ

Видовищної гри сьогодні ніхто не очікував, однак команди все одно примудрилися розчарувати. Перший тайм зійшов би за колискову – 8 ударів на двох, по одному моменту біля кожних воріт. Скористався тільки Лаціо: Лаццарі класно розрізав на Педро, той віддав на Дзакканьї, а Маттіа вразив ворота. За Аталанту міг забивати Хатебур, який замикав подачу Соппі.

Руслан Маліновський розпочав матч у запасі. 5 матч поспіль. Але вже в перерві українець вийшов рятувати Аталанту. Господарі виглядали жахливо – 2 удари за 45 хвилин. Руслан замінив Пашаліча та грав у центрі під двома форвардами. На жаль, поява Маліновського не сильно допомогла Аталанті. Бергамаски заслужено пропустили другий гол – Феліпе Андерсон точно пробив з лінії штрафного.

Тільки після цього Аталанта перевела гру до чужих воріт. З'явилися хоча б передачі на загострення. Одну з таких віддав Маліновський, але епізод завершився жовтою для Мурієля, який симулював фол на пенальті. Аталанта так і не створила реальних гольових нагод. Був ще один неточний удар Хатебура, ось і все. Наприкінці матчу Маліновський заробив штрафний, але команда бездарно ним розпорядилася.

У підсумку заслужена поразка Аталанти. Бергамаски залишилися з 24 очками та опустилися на 4 місце. Вперед вийшов якраз Лаціо, зрівнявшись за очками. Римляни не показали сьогодні чогось надзвичайного, але впевнено впоралися з беззубим суперником.

Казка сенсації сезону завершується – Удінезе без шансів програв Торіно, який перервав серію без перемог