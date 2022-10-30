Аталанта разобралась на выезде из Эмполи в рамках 12 тура Серии А (2:0). Отчет матча читайте на "Футбол 24".

Аталанта подходила к отчетному матчу на четвёртой позиции. Команда Гасперини неплохо начала сезон, потерпев дебютное поражение только в прошлом туре от Лацио. Руслан Малиновский в шестой раз подряд оказался на скамье запасных.

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Уже в дебюте встречи команды обменялись опасными моментами. Дестро пытался забросить мяч за воротничок Муссо, но промахнулся. Фактически в следующей же атаке Аталанта могла открывать счет. В этот раз пришлось поработать киперу хозяев Викарио, прервавшему прострел-удар от Лукмана.

На 16-й минуте тот же Лукман чудом не отличился после выхода на свидание с Викарио. Нигерийский форвард бесхитростно пробил во вратаря. Еще две его попытки на добивании тоже были неудачными – самоотверженно сыграли защитники. Аталанта полностью контролировала игру, а Эмполи почти не вылезал из своей половины поля.

Парад потерянных моментов у ворот Эмполи завершился на 32-й минуте. Копмайнерс ворвался в штрафную и покатил на Лукмана, у которого мяч свалился с ноги, но Хатебур на дальней стойке расстрелял уже пустой угол ворот. Бергамаски справедливо вышли вперед, создав достаточно голевых моментов. Более того, еще до перерыва гости потеряли роскошный шанс удвоить свое преимущество.

Дестро рукой заблокировал удар Лукмана со штрафного, и рефери после кратких консультаций по VAR назначил пенальти. Но Копмайнерс бездарно исполнил приговор – Викарио парировал одиннадцатиметровый. Ответ хозяев пришлось ждать до компенсированных минут первого тайма, когда Марко Пьяца решился на удар с дистанции. Муссо сыграл надежно.

Вторая половина встречи началась по схожему сценарию. Гейлунд не смог прошить Викарио с острого угла. Тосканцы мгновенно организовали собственную атаку. Марин, оставленный без опеки на линии штрафного, промахнулся с выгодной позиции. В конце концов, Аталанта забила снова. Лукман красиво реабилитировался за собственные промахи. Убрав нескольких соперников в стиле Месси, нигериец эффектно исполнил в дальней – 0:2.

Руслан Малиновский заменил Эдерсона на 65-й. Украинец мог отличиться предголевым пасом, однако гол Сапаты после передачи Лукмана отменили из-за офсайда у неутомимого нигерийца. Затем удар Руслана заблокировали.

Руслан запомнился еще двумя крутыми эпизодами. Накрутил нескольких соперников на фланге и выполнил самоотверженный подкат в центре поля. Эмполи мог устроить гостям нервную концовку, однако мяч Эбуэхи отменили из-за положения вне игры. Толой выстрелил мимо дальней стойки в быстрой контратаке бергамасков.

Аталанта в итоге одержала заслуженную победу и, по крайней мере, временно поднялась на второе место (27 очков). Милан и Лацио еще могут сместить "Богиню" на 4 место. Эмполи остался на 12-й позиции (11 пунктов).